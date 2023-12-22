Ученые нашли связь между чаем-кофе и счастливой старостью

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала в своем телеграм-канале, почему для людей в возрасте 50 плюс чрезвычайно важны чай и кофе, сообщает сайт Едимдома.

По словам специалиста, сингапурские ученые связали привычку начинать свое утро с чашки чая либо кофе с энергичной и счастливой старостью. Они два десятка лет следили за изменением состояния 12 тысяч человек.

Особое внимание авторы эксперимента уделили тем, кто регулярно пьет бодрящие напитки.

Средний возраст испытуемых к концу испытания приблизился к отметке 75 лет. И оказалось, что кофеманы и любители чая были более активными, чем их сверстники, не любившие такие напитки.

Такое влияние оказывают на организм кофеин и растительные антиоксиданты — полифенолы. Такие вещества обладают противовоспалительными свойствами, защищают человека от болезней сердечно-сосудистой системы, ожирения и диабета.

Пара чашек кофе в день, кроме того, могут снизить риск депрессии.

Но при этом диетолог отметила, что избыток чая и кофе может быть опасен. Во всем важно соблюдать меру.