Исчез певец ЮрКисс: накануне он заявил о завершении своей карьеры

Певец и бизнесмен Юрий Киселев, выступавший под псевдонимом ЮрКисс, недавно заявил о завершении своей музыкальной карьеры. С этого момента ни коллеги, ни друзья его не видели и не могут с ним связаться, сообщает Рамблер.

Операционный директор музыкального лейбла Rocket Records отметил, что обычно на сообщения Киселев отвечает в течение 5-10 минут. Но теперь музыкант на связь не выходит:

Юрий не выходит на связь три дня. Ни друзья, ни лейбл не могут связаться с ним. Обычно время его ответа составляет 5–10 минут. А сейчас даже поздравление с днем рождения 21 декабря в мессенджерах не доставлено. Сам альбом пришлось выкладывать через менеджеров.

ЮрКисс в мае дал посетовал, что его преследует армия поклонниц. По его словам, фанатки готовы пойти на отчаянные шаги: они следят за ним и присылают откровенные фотографии.