Отметившая 104-й день рождения американка раскрыла тайну долгой жизни

Американка, отметившая 104-й день рождения, рассказала о секрете долгой жизни, сообщает Лента.ру со ссылкой на WYFF News 4.

Лула Харрис их Калхун-Фоллс хорошо провела время на семейной вечеринке в свою честь.

Во время празднества женщина назвала секретом своего долголетия уважение к людям, а также умение не поддаваться трудностям.

По ее словам, она ухаживала всю жизнь за домашними животными и занималась садоводством, что тоже помогло ей сохранить молодость в душе.

Харрис по-прежнему радуется танцам, увлекается рыбалкой и тем временем, что проводит с праправнуками. Женщине нравится смотреть, как играют дети рядом с ее креслом-качалкой.