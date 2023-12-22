Эмманюэль Макрон выступил в защиту Жерара Депардье

Президент Франции заявил, что проводимая в отношении французского артиста Жерара Депардье проверка из-за обвинений в сексуальном насилии и преследовании не что иное, как «охота на человека», сообщает The New York Times.

По данным издания, Эмманюэль Макрон подчеркнул, что министр культуры Франции Рима Абдул-Малак перешла границы, назвав действия актера позором и призвав определить, нужно ли лишить Депардье ордена Почетного легиона.

Макрон отметил, что Депардье «заставляет Францию гордиться» и раскритиковал «эпоху подозрений» в отношении известных деятелей искусства и культуры.

И добавил, что он сам является поклонником Депардье.