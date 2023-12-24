22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт между Россией и Украиной не может быть разрешен военным путем, и стратегия западных стран по поставке оружия и финансовой поддержке Киева потерпела неудачу.
Ранее Фицо также сообщил, что Словакия прекратит предоставление военной помощи Украине.
Некоторые власти в Евросоюзе считают, что Венгрия затрудняет поддержку Украины и противится ее интеграции, стремясь получить больше финансовых выгод для себя.
В 2022 году Еврокомиссия приостановила выделение около €22 млрд Венгрии в рамках программ помощи бедным экономикам, требуя провести реформы, связанные с правами человека и верховенством закона.
В начале сентября советник президента Украины Михаил Подоляк заявлял об ожиданиях Киева, что основными гарантами безопасности страны станет 51 государство.
В ответ на это венгерские власти внесли изменения в судебную систему, но все требования Евросоюза остались невыполненными.
Документ был опубликован на саммите НАТО в Вильнюсе. Он был разработан "Большой семеркой".
Декларация предусматривает ряд обязательств в сфере безопасности, но в ней ничего не сказано о сроках реализации документа.
Издание Financial Times пишет, что гарантии могут выглядеть как двусторонние соглашения Украины с США, Францией, Германией и другими странами.
Они могут предусматривать долгосрочное финансирование, поставку вооружения и обучение военнослужащих.