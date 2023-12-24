6 стран ЕС не подписали декларацию безопасности для Украины

14:50 2023-12-24
6 стран ЕС не подписали декларацию безопасности для Украины

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига отметил шесть стран ЕС, которые не стали подписывать киевскую декларацию безопасности. Это Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта.

22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт между Россией и Украиной не может быть разрешен военным путем, и стратегия западных стран по поставке оружия и финансовой поддержке Киева потерпела неудачу.

Ранее Фицо также сообщил, что Словакия прекратит предоставление военной помощи Украине.

Некоторые власти в Евросоюзе считают, что Венгрия затрудняет поддержку Украины и противится ее интеграции, стремясь получить больше финансовых выгод для себя.

В 2022 году Еврокомиссия приостановила выделение около €22 млрд Венгрии в рамках программ помощи бедным экономикам, требуя провести реформы, связанные с правами человека и верховенством закона.

В начале сентября советник президента Украины Михаил Подоляк заявлял об ожиданиях Киева, что основными гарантами безопасности страны станет 51 государство.

В ответ на это венгерские власти внесли изменения в судебную систему, но все требования Евросоюза остались невыполненными.

Документ был опубликован на саммите НАТО в Вильнюсе. Он был разработан "Большой семеркой".

Декларация предусматривает ряд обязательств в сфере безопасности, но в ней ничего не сказано о сроках реализации документа.

Издание Financial Times пишет, что гарантии могут выглядеть как двусторонние соглашения Украины с США, Францией, Германией и другими странами.

Они могут предусматривать долгосрочное финансирование, поставку вооружения и обучение военнослужащих.

 

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