22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт между Россией и Украиной не может быть разрешен военным путем, и стратегия западных стран по поставке оружия и финансовой поддержке Киева потерпела неудачу.

Ранее Фицо также сообщил, что Словакия прекратит предоставление военной помощи Украине.

Некоторые власти в Евросоюзе считают, что Венгрия затрудняет поддержку Украины и противится ее интеграции, стремясь получить больше финансовых выгод для себя.

В 2022 году Еврокомиссия приостановила выделение около €22 млрд Венгрии в рамках программ помощи бедным экономикам, требуя провести реформы, связанные с правами человека и верховенством закона.

В начале сентября советник президента Украины Михаил Подоляк заявлял об ожиданиях Киева, что основными гарантами безопасности страны станет 51 государство.

В ответ на это венгерские власти внесли изменения в судебную систему, но все требования Евросоюза остались невыполненными.

Документ был опубликован на саммите НАТО в Вильнюсе. Он был разработан "Большой семеркой".

Декларация предусматривает ряд обязательств в сфере безопасности, но в ней ничего не сказано о сроках реализации документа.

Издание Financial Times пишет, что гарантии могут выглядеть как двусторонние соглашения Украины с США, Францией, Германией и другими странами.

Они могут предусматривать долгосрочное финансирование, поставку вооружения и обучение военнослужащих.