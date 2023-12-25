В Мурманской области потушили пожар в одной из кают атомного контейнеровоза "Севморпуть"

На данный момент в профильном ведомстве отметили, что возгорание ликвидировано.

На огромном атомном судне на территории причала ФГУП "Атомфлот"в Мурманске ночью 24 декабря случился пожар.

Спасатели установили, что площадь пожара около 30 кв. метров. В полночь возгорание ликвидировали. Из людей никто не пострадал.

Позже пресс-служба "Атомфлота" сообщила, что пожар в каюте не угрожал реакторной установке.

Контейнеровоз "Севморпуть" – единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Его спустили на воду в 1988 году.

Судно способно самостоятельно идти в сплошных ровных ледяных полях толщиной до 1 м.

Отмечается, что огнеборцы достаточно быстро ликвидировали очаг возгорания. Угрозы реакторной установке, а также системам жизнеобеспечения судна не было.