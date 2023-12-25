В Мурманской области потушили пожар в одной из кают атомного контейнеровоза "Севморпуть"

12:17 2023-12-25
В Мурманской области потушили пожар в одной из кают атомного контейнеровоза "Севморпуть"

Атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственный в РФ ледокольно-транспортный корабль, работающий при помощи ядерной энергетической установки.

На данный момент в профильном ведомстве отметили, что возгорание ликвидировано.

На огромном атомном судне на территории причала ФГУП "Атомфлот"в Мурманске ночью 24 декабря случился пожар.

Спасатели установили, что площадь пожара около 30 кв. метров. В полночь возгорание ликвидировали. Из людей никто не пострадал.

Позже пресс-служба "Атомфлота" сообщила, что пожар в каюте не угрожал реакторной установке.

Контейнеровоз "Севморпуть" – единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Его спустили на воду в 1988 году.

Судно способно самостоятельно идти в сплошных ровных ледяных полях толщиной до 1 м.

Отмечается, что огнеборцы достаточно быстро ликвидировали очаг возгорания. Угрозы реакторной установке, а также системам жизнеобеспечения судна не было.

Антон Райт
12:22

Антон Райт

Тысячи ботинок выбросило на пляжи Дании, жителей просят их не трогать

Тысячи ботинок выбросило на пляжи Дании, жителей просят их не трогать

После бури на побережье Дании высветились необычные находки – тысячи ботинок, выброшенных с судна Maersk.
Антон Райт
14:50

Антон Райт

6 стран ЕС не подписали декларацию безопасности для Украины

6 стран ЕС не подписали декларацию безопасности для Украины

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига отметил шесть стран ЕС, которые не стали подписывать киевскую декларацию безопасности. Это Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта.
Светлана Игнатьева
12:36

Светлана Игнатьева

Ким Кардашьян испугалась своей старости

Ким Кардашьян испугалась своей старости

Бизнесвумен воспользовалась новыми технологиями в соцсети, чтобы увидеть саму себя в будущем.
Светлана Игнатьева
11:40

Светлана Игнатьева

Отшельник в Бурятии прожил в землянке более четверти века

Отшельник в Бурятии прожил в землянке более четверти века

Волонтеры сумели уговорить мужчину, у которого к тому же отсутствуют пальцы рук, обратиться за помощью к медикам.
Светлана Игнатьева
11:24

Светлана Игнатьева

Эмманюэль Макрон выступил в защиту Жерара Депардье

Эмманюэль Макрон выступил в защиту Жерара Депардье

Президент Франции назвал проверку в отношении обвиняемого в насилии артиста «охотой на человека».
Светлана Игнатьева
11:17

Светлана Игнатьева

Отметившая 104-й день рождения американка раскрыла тайну долгой жизни

Отметившая 104-й день рождения американка раскрыла тайну долгой жизни

Женщина считает, что много лет жизни прибавляют уважение к людям, а также умение не поддаваться трудностям.
article_image 18:02

Экс-возлюбленная Мэттью Перри вспомнила о крике отчаяния актера в борьбе с зависимостью

После смерти звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри о нем не устают говорить. Бывшая девушка артиста Кэйти Эдвардс также вспомнила кое-что о покойном.

article_image 17:47

Лель задрала свой гонорар в 5 раз после успеха своей песни на Западе

Исполнительница Катя Лель не назвала точную сумму своего гонорара, но не стала скрывать, что значительно подняла ценник после успеха своего трека 2004 года "Мой мармеладный".

article_image 17:31

Садальский обозвал Ивлееву дремучей тундрой

Стас Садальский пребывает в шоке после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой, назвав ее "дремучей тундрой" при этом.