Американский юрист по корпоративным вопросам и ценным бумагам, Гарри Хой, получил посмертно Премию Дарвина за одну из самых нелепых смертей в истории

10:38 2023-12-27
Американский юрист по корпоративным вопросам и ценным бумагам, Гарри Хой, получил посмертно Премию Дарвина за одну из самых нелепых смертей в истории

После переезда в новый модный офис, расположенный в башне известного небоскреба Торонто-Доминион, Гарри был впечатлен тем, что окна в его кабинете были полностью пуленепробиваемыми.

Каждый раз, когда к нему приходили новые клиенты или студенты для прохождения практики, то перед ними он начинал свою заученную речь с рассказа о том, насколько окна в его кабинете прочные.

Чтобы это наглядно продемонстрировать, Гарри регулярно разбегался и всем весом прыгал в окно, как мячик отскакивая от него, чтобы доказать, что окно действительно бронированное. Похоже, он повторял этот трюк каждый день в течение длительного периода времени.

Однако 9 июля 1993 года, проводя экскурсию для заинтересованных студентов-юристов, желающих пройти стажировку в его компании, Гарри решил продемонстрировать этот свой трюк в последний раз.

Пригласив студентов в свой кабинет, он рассказал им о пуленепробиваемом стекле, разбежался и попытался прыгнуть в окно, чтобы они увидели его "прочность и крутость".

Однако вместо того, чтобы отскочить от стекла, как всегда, Гарри вместе с окном вылетел с 24 этажа.

Прибывшая на место полиция выяснила, что к несчастному случаю привело не пуленепробиваемое стекло, а пришедшая в негодность выпавшая оконная рама вместе с пуленепробиваемым стеклом (которое, кстати не разбилось).

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