Спартак Арутюнян, являющийся создателем групп Воровайки и Беломорканал, скончался в Оренбурге

О кончине артиста информировала его жена.
На странице Спартака Арутюняна женщина сообщила, что похороны его пройдут 28 декабря в 11.00 в похоронном зале по улице Монтажников.
Земле музыканта предадут на кладбище "Плутон".
Пару дней назад 61-летний шансонье доставлен в больницу по скорой по причине обострения хронического заболевания.
Состояние Арутюняна оценивалось как тяжелое и медикам спасти его не удалось.
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