Спартак Арутюнян, являющийся создателем групп Воровайки и Беломорканал, скончался в Оренбурге

О кончине артиста информировала его жена.

На странице Спартака Арутюняна женщина сообщила, что похороны его пройдут 28 декабря в 11.00 в похоронном зале по улице Монтажников.

Земле музыканта предадут на кладбище "Плутон".

Пару дней назад 61-летний шансонье доставлен в больницу по скорой по причине обострения хронического заболевания.

Состояние Арутюняна оценивалось как тяжелое и медикам спасти его не удалось.