Асти и Лолиту не хотят видеть на новогодних концертах из-за участия в голой вечеринке Ивлеевой

16:25 2023-12-27
Асти и Лолиту не хотят видеть на новогодних концертах из-за участия в голой вечеринке Ивлеевой

Известно, что известный столичный клуб Gipsy отменил новогодний концерт Анны Asti.

Под угрозой срыва сейчас находится и новогоднее выступление Анны Asti в Барвихе на сцене Luxury Village.

Присутствие на «голой вечеринке» Насти Ивлеевой не могут простить и Лолите Милявской. Не состоится мини-выступление певицы в московской гостинице «Метрополь», гонорар за которое 5 000 000 - 6 000 000 росссийских рублей.

Вместо исполнительницы публику отеля в новогоднюю ночь будет веселить малоизвестная группа, которая обойдется организаторам за гораздо меньшие деньги.

Ранее сообщалось, что сцены в новогодних передачах с Филиппом Киркоровым вырежут все до одной.

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