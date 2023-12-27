Создателя группы Смысловые галлюцинации Александра Колбасова не стало в 50-летнем возрасте

Ни о дате, ни о том, где будет предан земле Александр Колбасов, информации пока нет.

Приятель покойного, музыкальный продюсер Павел Здравомыслов, сообщил, что скончался Александр из-за последствий болезни.

Известно, что до последнего артист занимался любимым делом, выступая на сцене.

Последнее выступление Колбасова состоялось 9 декабря, когда появилась надежда на улучшение, но увы...

Экс-директор группы «Смысловые галлюцинации» Олег Генефельд характеризует ныне покойного как хорошего человека, создавшего музыкальный коллектив и исполнившего легендарный трек «Вечно молодой».

Колбасов - гитарист оригинального состава группы в период с 1989 по 1993 годы. После он работал над другими проектами.