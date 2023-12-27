Цыганова лишилась чувств прямо у Кремля

Известно, что Викторию Цыганову пригласили на мероприятие для того, чтобы она поздравила детей после спектакля. После же закрытия занавеса артистка не стала осуществлять намеченное, по всей видимости, по причине плохого самочувствия.

Представители СМИ, находившиеся там, отметили, что исполнительница настолько расстроилась из-за сложившейся ситуации, что сильно перенервничала и потеряла сознание.

В Сети распространилось видео, где Цыганова падает, но ее успевают подхватить люди, находящиеся рядом.

Во второй части ролика знаменитость все же общается с детьми, поздравляя их с предстоящими праздниками.