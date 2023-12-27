Рудковская заявила, что Ивлеева заманила Билана и Киркорова в капкан

Музыкальный продюсер Яна Рудковская своими мыслями по поводу поделилась в рамках собственного Телеграм-канала.

Рудковская убеждена, что многие гости мероприятия, включая Диму Билана и Филиппа Киркорова, не знали, что будет происходить за дверью.

Музыкальный деятель обратила внимание, что событие было заявлено как арт-выставка, а оказалось мышеловкой, куда угодили артисты, доверяя Насте Ивлеевой.

Яна недоумевает, неужели блогер не осознавала, что Народных и заслуженных артистов РФ ждут большие неприятности после участия в таком "шоу".

Продюсер отметила, что она также была приглашена, но не успела посетить вечеринку в силу занятости.