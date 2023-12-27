Киркорова удалили с постера «Иван Васильевич меняет все»

18:55 2023-12-27
Киркорова удалили с постера «Иван Васильевич меняет все»

Премьера комедии «Иван Васильевич меняет все» состоится 31 декабря. Новый постер предложили зрителям представители ТНТ, где нет Филиппа Киркорова.

Филиппа Киркорова, сыгравшего в ремейке картины Леонида Гайдая императора Петра I, на рекламном постере заменил комик Павел Воля в образе царя со свитком в руках.

Известно, что сцены с исполнителем были вырезаны из фильма.

Боком артисту вышло участие в "обнаженной" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Публичные извинения за присутствие на мероприятии не помогли Киркорову, которого "убрали" также и из шоу "Маска" и "Песня года".

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