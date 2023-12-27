Роспотребнадзор закрыл столичный клуб Mutabor, где проходила вечеринка Ивлеевой

19:40 2023-12-27
Роспотребнадзор закрыл столичный клуб Mutabor, где проходила вечеринка Ивлеевой

Представители государственной инстанции опечатали клуб "Mutabor" по результатам проведенной проверки.

Оказывается, проверка выявила, что часть алкоголя в заведении реализовывалась без лицензии.

Утверждается, что предписание Роспотребнадзора "общепит" получил до проведения скандальной вечеринки.

Также в заведении выявлено нарушение санитарных норм.

После же вечеринки с дресс-кодом almost naked party в РФ разразился громкий скандал, из-за которого в список персон нон грата попали Настя Ивлеева, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и многие другие.

Известно, что «голая вечеринка» Ивлеевой признана пропагандой ЛГБТ.

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