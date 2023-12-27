Роспотребнадзор закрыл столичный клуб Mutabor, где проходила вечеринка Ивлеевой

Оказывается, проверка выявила, что часть алкоголя в заведении реализовывалась без лицензии.
Утверждается, что предписание Роспотребнадзора "общепит" получил до проведения скандальной вечеринки.
Также в заведении выявлено нарушение санитарных норм.
После же вечеринки с дресс-кодом almost naked party в РФ разразился громкий скандал, из-за которого в список персон нон грата попали Настя Ивлеева, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и многие другие.
Известно, что «голая вечеринка» Ивлеевой признана пропагандой ЛГБТ.
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