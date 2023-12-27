Фадеев сообщил, что разочаровался в Глюкозе после ее участия в голой вечеринке Ивлеевой

Макс Фадеев убежден, что Наталья Ионова «дискредитировала» Глюк’oZу, посетив голую вечеринку блогера Насти Ивлеевой.

Продюсер заявил, что не желает больше, чтобы его имя как музыканта связывали с данной исполнительницей.

Оказывается, «Глюк’oZa» - название группы, придуманное Фадеевым для проекта с Натальей Ионовой, а не творческий псевдоним самой исполнительницы.

Фадеев уточнил, что в рамках проекта “Глюк’oZa” написаны альбомы “Москва” и “Глюк’oZa Nostra”, а все остальное творчество Ионовой и Ко.