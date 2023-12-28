На фоне скандала с «голой вечеринкой» Ивлеевой перестал работать сайт Киркорова

08:21 2023-12-28
На фоне скандала с «голой вечеринкой» Ивлеевой перестал работать сайт Киркорова

При попытке его открыть появляется сообщение и указание на «ошибку 4030». По мнению экспертов, это свидетельствует о его блокировке провайдером.

Официальный ресурс поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, сайт kirkorov.ru, стал недоступен, сообщает РБК.

По данным сервиса Wayback Machine, сайт звезды эстрады работал до 21:20 26 декабря.

При попытке его открыть появляется сообщение и указание на «ошибку 4030» (Error 4030. Website is blocked). По мнению экспертов, это свидетельствует о его блокировке провайдером.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская заявила, что не знает причин блокировки сайта певца. Она также добавила, что обратилась в техподдержку.

Все это случилось на фоне скандала с «голой вечеринкой» телеведущей Анастасии Ивлеевой. Мероприятие стало резонансным, его осудили политики, церковь и общественные деятели.

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