Анна Asti может лишиться российского гражданства

08:36 2023-12-28
Анна Asti может лишиться российского гражданства

Полиция сейчас проверяет «обоснованность наделения гражданством РФ» певицы, которое она получила менее 3-х месяцев назад.

Управление по вопросам миграции МВД РФ приступило к проверке певицы Анны Asti (Анны Дзюба), сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Поводом для этого послужило участие звезды в «голой вечеринке» блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой. Полиция сейчас проверяет «обоснованность наделения гражданством РФ» певицы.

Как уточняет Рамблер, паспорт РФ украинская певица получила 2 октября 2023 года.

В 2021 году Asti в интервью журналистке Ксении Собчак рассказывала, что могла получить паспорт России еще в 2020 году - когда вышла замуж за российского предпринимателя Станислава Юркина.

Но исполнительница решила с этим повременить из-за боязни не попасть на свою родину.

Тelegram-канал Mash 27 декабря сообщал, что новогоднее выступление Asti отменено из-за вечеринки Ивлеевой. Правда, в московском клубе Gipsy сказали, что об отмене выступления не знают.

На сайте клуба все еще продолжается продажа билетов на новогодний концерт певицы, билеты стоят от 7 до 360 тысяч рублей. 

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
09:51

Светлана Игнатьева

В новогодней передаче с Андреем Малаховым споет самый известный в эпоху СССР экстрасенс Анатолий Кашпировский

В новогодней передаче с Андреем Малаховым споет самый известный в эпоху СССР экстрасенс Анатолий Кашпировский

В гости на шоу пригласили также семью покойного Юры Шатунова и многих известных артистов.
Светлана Игнатьева
09:36

Светлана Игнатьева

Известный российский хореограф Евгений Папунаишвили удивил новостями личной жизни

Известный российский хореограф Евгений Папунаишвили удивил новостями личной жизни

Поклонники узнали, что танцор женился во второй раз и вновь стал отцом, его сыну Луке девять месяцев.
Светлана Игнатьева
09:21

Светлана Игнатьева

В Боливии за торговлю оружием арестовали королеву красоты

В Боливии за торговлю оружием арестовали королеву красоты

У 22-летней Алондры Меркадо Кампос полиция нашла дома огнестрельное оружие, а также боеприпасы к автомату АК-47.
Светлана Игнатьева
09:01

Светлана Игнатьева

Переехавший в Америку внук Пугачевой похвастался новой работой в России

Переехавший в Америку внук Пугачевой похвастался новой работой в России

Никита Пресняков покинул свою страну после объявления частичной мобилизации более года тому назад.
Светлана Игнатьева
08:54

Светлана Игнатьева

Искусственный интеллект с точностью в 78 процентов может предсказать время смерти человека

Искусственный интеллект с точностью в 78 процентов может предсказать время смерти человека

Из результатов исследования можно также сделать выводы, какие факторы влияют на сокращение жизни.
Светлана Игнатьева
08:21

Светлана Игнатьева

На фоне скандала с «голой вечеринкой» Ивлеевой перестал работать сайт Киркорова

На фоне скандала с «голой вечеринкой» Ивлеевой перестал работать сайт Киркорова

При попытке его открыть появляется сообщение и указание на «ошибку 4030». По мнению экспертов, это свидетельствует о его блокировке провайдером.
article_image 10:21

Садовод со стажем объяснил, что значит «вегетативное размножение»

Дачный эксперт раскрыл значение важного садоводческого термина и рассказал, для каких растений это подходит

article_image 09:47

Дачный эксперт объяснил, как характер ветвления огурцов влияет на урожай

Это важный показатель, о котором знают не все огородники. От типа ветвления зависит долгота плодоношения, период созревания, способ выращивания и даже выбор региона.

article_image 23:09

Можно ли белить деревья зимой и есть ли в этом смысл: опытный огородник ответил на вопрос

Если вы не успели побелить сад осенью, не беда. Этим полезным делом не поздно заняться даже зимой. Раскрываем все нюансы процедуры.