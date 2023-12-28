Анна Asti может лишиться российского гражданства

Управление по вопросам миграции МВД РФ приступило к проверке певицы Анны Asti (Анны Дзюба), сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
Поводом для этого послужило участие звезды в «голой вечеринке» блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой. Полиция сейчас проверяет «обоснованность наделения гражданством РФ» певицы.
Как уточняет Рамблер, паспорт РФ украинская певица получила 2 октября 2023 года.
В 2021 году Asti в интервью журналистке Ксении Собчак рассказывала, что могла получить паспорт России еще в 2020 году - когда вышла замуж за российского предпринимателя Станислава Юркина.
Но исполнительница решила с этим повременить из-за боязни не попасть на свою родину.
Тelegram-канал Mash 27 декабря сообщал, что новогоднее выступление Asti отменено из-за вечеринки Ивлеевой. Правда, в московском клубе Gipsy сказали, что об отмене выступления не знают.
На сайте клуба все еще продолжается продажа билетов на новогодний концерт певицы, билеты стоят от 7 до 360 тысяч рублей.
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