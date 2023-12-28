Искусственный интеллект с точностью в 78 процентов может предсказать время смерти человека

Ученые смогли научить чат-бот подсчитывать, сколько лет жизни осталось человеку.

Исследователи из Технического университета Дании и Копенгагенского университета, сообщает Вокруг света, создали алгоритм «Life2vec» (по образу и подобию ChatGPT), который анализирует не текстовые данные, но и детали человеческих жизней. И на их основе делает свои прогнозы.

Испытания показали, что бот верно спрогнозировал смерть людей в 78 процентах случаев.

Мы используем технологию, которая лежит в основе ChatGPT, для анализа человеческих жизней. При этом каждого человека представляя в виде последовательности событий его жизни, - уточнил ведущий автор исследования, профессор Суне Леманн.

Но, в отличие от ChatGPT, алгоритм Life2vec обучался на данных 6 миллионов реальных жителей Дании, и искал закономерности между событиями, ситуациями и фактами человеческой жизни.

Данные с разрешения участников исследования собирались с 2008 по 2020 год и включали пол, возраст, историю болезни, а также образование, профессию, доходы, место и график работы и другие сведения.

Из результатов исследования можно также сделать выводы, какие факторы влияют на сокращение жизни. Как оказалось, в группе риска больше мужчин, людей с проблемами психического здоровья и квалифицированных специалистов. А люди с высоким доходом и руководящие работники живут дольше.