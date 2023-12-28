Переехавший в Америку внук Пугачевой похвастался новой работой в России

Старший внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков осенью минувшего года перебрался в США. Музыкант живет за океаном, но, как выяснила КП, продолжает зарабатывать на своей родине. Никита в соцсетях похвастался своей новой работой в России.
Никита рассказал поклонникам, что написал музыку для новой ленты с Максимом Матвеевым в главной роли. Фильм «Триггер.Фильм» на экраны вышел 21 декабря.
Вышел фильм «Триггер». Всю музыку - и ту, что со словами, и ту, что без, я написал совместно с Арсафесом, бывшим гитаристом моей группы.
Так что бегом смотреть кино, фильм очень кайфовый и круто снят, - написал Никита.
О размере гонорара за эту работу Пресняков не сообщил.
До переезда за океан он выступал вместе с основанной им же группой «Multiverse». В Америке сын Кристины Орбакайте снимает клипы для зарубежных звезд.
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