В Боливии за торговлю оружием арестовали королеву красоты

09:21 2023-12-28
В Боливии за торговлю оружием арестовали королеву красоты

У 22-летней Алондры Меркадо Кампос полиция нашла дома огнестрельное оружие, а также боеприпасы к автомату АК-47.

Страшная история произошла с 22-летней Алондрой Меркадо Кампос, известной в Сети как Алондра МС.

Обладательница титулов «Мисс Боливия — 2020» и «Мисс очарование Боливии — 2023» арестована по обвинению в торговле оружием, сообщает Daily Mail.

Полиция нашла у нее дома огнестрельное оружие, а также боеприпасы к автомату АК-47. Девушка сейчас сидит в женской тюрьме, где действуют очень жесткие правила. Под стражей она будет находиться 30 дней, но это - пока.

Красавицу могут обвинить еще по одной статье. Бойфренд девушки Андрес Васкес находится в бегах, он в розыске. Полиция его разыскивает для допроса по делу о торговле наркотиками.

Судебно-медицинская экспертиза автомобиля Алондры должна показать, причастна ли она к такому преступлению. Когда Алондру доставили в участок и представили судье, девушка по этому поводу не сказала ни слова.

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