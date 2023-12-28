Известный российский хореограф Евгений Папунаишвили удивил новостями личной жизни

Хореограф Евгений Папунаишвили сразил фанатов внезапной, но радостной вестью: женился во второй раз. У артиста в минувшем году родился сын.

Поклонники в шоке от перемен в личной жизни кумира. Как сообщает 5-tv.ru, Папунаишвили три года назад развелся с Салимой Бижабер, с которой у них есть общая дочь.

Бракоразводный процесс был сопряжен со скандалами: бывшая жена обвинила хореографа в измене. Знаменитость после этого перестал афишировать личную жизнь.

Но перед Новым годом 42-летний танцор решил прервать молчание. Как выяснилось, он встретил новую любовь и опять стал папой. Новую избранницу Евгения зовут Галиной.

Благодарен близким за деликатность и молчание. У нас растет прекрасный малыш Лукьян. Ему скоро будет уже девять месяцев, - поделился Папунаишвили.

По его словам, дочка от предыдущего брака отлично поладила с братиком и его новой женой.