В новогодней передаче с Андреем Малаховым споет самый известный в эпоху СССР экстрасенс Анатолий Кашпировский

КП рассказала, какие гости посетят новогодний телевизионный вечер с Андреем Малаховым.
Новогодний выпуск передачи «Песни от всей души» состоится вечером 31-го декабря на телеканале «Россия».
В ней примет участие семья Юрия Шатунова, который полтора года назад ушел из жизни.
Дочь певца Эстелла продемонстрировала свои вокальные данные, исполнив композицию «Виновата ли я».
В студии также тепло встречали певца SHAMAN, он исполнил «А сердце плачет и болит». А юный певец Тимур Борисов - спел его композицию «Встанем».
В передаче также расскажут о себе и споют Ирина Аллегрова, Катя Лель, Ярослав Сумишевский.
Примечательно, что в качестве певца в шоу выступит и известный в СССР экстрасенс Анатолий Кашпировский, он споет композицию «Вижу в небе глаза я любимые».
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