В новогодней передаче с Андреем Малаховым споет самый известный в эпоху СССР экстрасенс Анатолий Кашпировский

В студии также тепло встречали певца SHAMAN, он исполнил «А сердце плачет и болит». А юный певец Тимур Борисов - спел его композицию «Встанем».

В передаче также расскажут о себе и споют Ирина Аллегрова, Катя Лель, Ярослав Сумишевский.

Примечательно, что в качестве певца в шоу выступит и известный в СССР экстрасенс Анатолий Кашпировский, он споет композицию «Вижу в небе глаза я любимые».