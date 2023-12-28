В новогодней передаче с Андреем Малаховым споет самый известный в эпоху СССР экстрасенс Анатолий Кашпировский

09:51 2023-12-28
В новогодней передаче с Андреем Малаховым споет самый известный в эпоху СССР экстрасенс Анатолий Кашпировский

В гости на шоу пригласили также семью покойного Юры Шатунова и многих известных артистов.

КП рассказала, какие гости посетят новогодний телевизионный вечер с Андреем Малаховым.

Новогодний выпуск передачи «Песни от всей души» состоится вечером 31-го декабря на телеканале «Россия». 

В ней примет участие семья Юрия Шатунова, который полтора года назад ушел из жизни.

Дочь певца Эстелла продемонстрировала свои вокальные данные, исполнив композицию «Виновата ли я».

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В студии также тепло встречали певца SHAMAN, он исполнил «А сердце плачет и болит». А юный певец Тимур Борисов - спел его композицию «Встанем».

В передаче также расскажут о себе и споют Ирина Аллегрова, Катя Лель, Ярослав Сумишевский.

Примечательно, что в качестве певца в шоу выступит и известный в СССР экстрасенс Анатолий Кашпировский, он споет композицию «Вижу в небе глаза я любимые».

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