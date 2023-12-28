Акула загрызла подростка на популярном пляже

В результате нападения акулы погиб мальчик-подросток на пляже в Австралии, сообщает МК со ссылкой на телеканал ABC.

Трагедия произошла на популярном у туристов и любителей серфинга полуострове Йорк.

Очевидцы сообщили о получившем серьезные травмы ребенке в полицию.

Прибывшие на место правоохранители констатировали смерть мальчика, тело которого достали из воды.

Как уточняют СМИ, это не первое нападение акулы в океане штата Южная Австралия за несколько последних месяцев.