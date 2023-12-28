Акула загрызла подростка на популярном пляже

В результате нападения акулы погиб мальчик-подросток на пляже в Австралии, сообщает МК со ссылкой на телеканал ABC.
Трагедия произошла на популярном у туристов и любителей серфинга полуострове Йорк.
Очевидцы сообщили о получившем серьезные травмы ребенке в полицию.
Прибывшие на место правоохранители констатировали смерть мальчика, тело которого достали из воды.
Как уточняют СМИ, это не первое нападение акулы в океане штата Южная Австралия за несколько последних месяцев.
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