Робот Tesla ранил инженера, который их чинил

На заводе Tesla в американском Техасе произошел инцидент: на инженера предприятия напал робот, сообщает Рамблер.

Согласно отчету, представителя компании роботы атаковали на заводе Giga Texas возле Остина во время «серьезного и кровавого сбоя».

Робот прижал мужчину в момент, когда тот программировал софт для двух отключенных роботов. Он вонзил свои металлические когти в руку и спину сотрудника, оставив «кровавый след» на полу.

Пострадавший получил открытую рану на левой руке. Это случилось еще в 2021 году, но известно стало только сейчас.

Хотя в 2021 и 2022 годах на этом заводе Tesla других травм не было зарегистрировано, инцидент случился на фоне многолетних опасений по поводу рисков создания роботов и их массового внедрения.