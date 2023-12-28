Известный российский шеф-повар Константин Ивлев проиграл в суде почти 700 тысяч рублей

Популярный в России шеф-повар Константин Ивлев проиграл суд без малого на 700 тысяч рублей. Праздничное агентство Graffin-event, подавшее иск против предприятия знаменитости, сумело доказать свою правоту, пишет Газета.ру
Мероприятие состоялось в Екатеринбурге минувшим летом. Ивлев значился на фестивале одним из организаторов и выступил в роли ведущего.
В рамках праздника еды «Да, шеф!» вместе с учащимися кулинарного техникума Ивлев приготовил рулет с ветчиной и сыром весом в 41,5 килограмма.
Это блюдо занесено в Книгу рекордов России. Но осенью организаторы гастрофестиваля подали в суд иск.
В документе было отмечено, что предприятие Ивлева не доплатило им 664 тысячи российских рублей. Разбирательство длилось более 2 двух месяцев и решение в итоге вынесено не в пользу шеф-повара.
К слову, шеф-повар выиграл суд у производителя колбасы, который разместил его фото в рекламе своей продукции без разрешения. Ивлев тогда получил 3 с половиной миллиона рублей.
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