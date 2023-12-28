Известный российский шеф-повар Константин Ивлев проиграл в суде почти 700 тысяч рублей

13:02 2023-12-28
Известный российский шеф-повар Константин Ивлев проиграл в суде почти 700 тысяч рублей

В рамках гастрофестиваля, после которого на его компанию подали иск, шеф приготовил блюдо, занесенное в Книгу рекордов России.

Популярный в России шеф-повар Константин Ивлев проиграл суд без малого на 700 тысяч рублей. Праздничное агентство Graffin-event, подавшее иск против предприятия знаменитости, сумело доказать свою правоту, пишет Газета.ру

Мероприятие состоялось в Екатеринбурге минувшим летом. Ивлев значился на фестивале одним из организаторов и выступил в роли ведущего.

В рамках праздника еды «Да, шеф!» вместе с учащимися кулинарного техникума Ивлев приготовил рулет с ветчиной и сыром весом в 41,5 килограмма.

Это блюдо занесено в Книгу рекордов России. Но осенью организаторы гастрофестиваля подали в суд иск.

В документе было отмечено, что предприятие Ивлева не доплатило им 664 тысячи российских рублей. Разбирательство длилось более 2 двух месяцев и решение в итоге вынесено не в пользу шеф-повара.

К слову, шеф-повар выиграл суд у производителя колбасы, который разместил его фото в рекламе своей продукции без разрешения. Ивлев тогда получил 3 с половиной миллиона рублей.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
17:28

Наталья Гончарова

Выступление Лолиты не состоится на сцене филармонии в Тюмени

Выступление Лолиты не состоится на сцене филармонии в Тюмени

Объявление о выстулении Лолиты Милявской исчезло с афиши филармонии российского города Тюмень.
Наталья Гончарова
17:08

Наталья Гончарова

Галич сообщила, что ее также приглашали на голую вечеринку

Галич сообщила, что ее также приглашали на голую вечеринку

О том, почему блогер Ида Галич не приняла приглашение на "обнаженную" вечеринку Насти Ивлеевой, она рассказала в рамках шоу "Есть вопросики".
Светлана Игнатьева
16:11

Светлана Игнатьева

Михаил Боярский госпитализирован второй раз за месяц

Михаил Боярский госпитализирован второй раз за месяц

Артисту стало плохо с сердцем, доктора оценивают состояние звезды как средней тяжести.
Светлана Игнатьева
16:03

Светлана Игнатьева

Жители Европы в Средние века спали только сидя

Жители Европы в Средние века спали только сидя

В те времена люди верили, будто духи могут принять лежачего человека за мёртвого и забрать его душу с собой.
Светлана Игнатьева
15:52

Светлана Игнатьева

Трамп объяснил успех фильма «Один дома 2» своим участием

Трамп объяснил успех фильма «Один дома 2» своим участием

По словам бывшего президента Америки, режиссер этой серии Крис Коламбус упросил его поучаствовать в съемках.
Светлана Игнатьева
15:05

Светлана Игнатьева

Шура рассказал о последствиях микроинсульта

Шура рассказал о последствиях микроинсульта

Певец прокомментировал изменения во внешности, на которой негативно отразился недуг.
Светлана Игнатьева
14:54

Светлана Игнатьева

Англичанка услышала в ухе треск и обнаружила там гнездо пауков

Англичанка услышала в ухе треск и обнаружила там гнездо пауков

29-летняя мать троих детей Люси Уайлд выяснила это с помощью крошечной камеры.
article_image 16:03

Огородник со стажем рассказал о плюсах и минусах кокосовых таблеток

Кокосовые таблетки появились относительно недавно и являются превосходным аналогом торфяных брикетов.

article_image 15:40

Эффективные народные средства борьбы с паутинным клещом на комнатных цветах

Народные средства подойдут, если использовать их на начальной стадии заражения паразитами. Обработку делаем путем опрыскивания.

article_image 15:12

В Костромской области установили «Пизанскую» новогоднюю ёлку

Жители Солигалича удивились креативности местных коммунальщиков, который поспешили оправдаться после криво установленной новогодней ёлки.