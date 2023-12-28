Певица Марина Хлебникова из-за хрупкости костей получила инвалидность третьей группы

Выпускница Гнесинского института Марина Хлебникова после пика популярности пропала с экранов, а в последнее время вообще перестала появляться на публике, сообщает Космополитен.

Как оказалось, у артистки имеются серьезные проблемы со здоровьем. Она с трудом передвигается, и из-за хрупкости костей стала инвалидом. Певице поставили диагноз ревматоидный артрит, вызывающий сильные боли в суставах.

Марина недавно оформила инвалидность 3-й степени и с нового года будет получать пособие и льготы.

Это не единственная проблема звезды сериала «Дочки-матери». У Марины имеются также проблемы с сердцем. Аритмия и ишемическая болезнь могут быть вызваны курением, уточняет Telegram-канал Shot.