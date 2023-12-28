У шоумена Стаса Барецкого в клубе Басты украли айфон

Шоумен Стас Барецкий был вынужден обратиться в полицию, когда в клубе рэпера Басты «Газгольдер» у него украли айфон, сообщает Газета.ру со ссылкой на Shot.

По данным издания, Барецкий пришел на корпоратив в московский клуб в Нижнем Сусальном переулке и утром после вечеринки заметил отсутствие телефона.

Он написал заявление в полицию, и оценил причиненный ему ущерб в 25 тысяч рублей.

Спустя пару часов, рассказал Барецкий, его телефон нашли и вернули. По словам шоумена, в этом помогли «связи в МВД».