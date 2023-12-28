У Филиппа Киркорова могут отнять звание народного артиста России

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой несёт за собой всё новые последствия. В частности, из списка актёров «Самоиронии судьбы» уже убрана фамилия Филиппа Киркорова. Она также исчезла и из ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию», сообщает Газета.ру

Но ситуация может зайти ещё дальше.

В Сети появилась петиция Виталия Бородина, призывающая лишить поп-короля Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ. Ее подписали уже 50 тысяч человек. Как уточнила адвокат Елена Сенина, для рассмотрения петиции президентом РФ достаточно всего 5 тысяч подписей.

По словам Сениной, Киркорова на самом деле могут лишить этого звания. Или - будут действовать через суд, заведут уголовное дело. И после этого всё равно снимут титул народного артиста РФ.

Сам Филипп Бедросович ситуацию пока не комментировал.