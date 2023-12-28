В Америке «зомби»-вирус косит оленей, есть опасность и для людей

Болезнь хронического изнурения смертельно опасна. Обычно ею страдают олени, лоси и другие дикие животные. Недуг получил свое название за то, что в первую очередь от нее страдают мозг и нервная система животного.

Заболевшие звери пускает слюни, демонстрируют все признаки истощения и имеют характерный для зомби бессмысленный взгляд.

Как пишет Вокруг света со ссылкой на Guardian, сейчас болезнь настолько распространилась в Йеллоустонском нацпарке, что переросла в эпидемию. Ученые боятся, что ее страшные последствия может ощутить на себе и человек.

По мнению исследователей, заражение людей может пойти по сценарию «коровьего бешенства».

CWD — медленно развивающаяся катастрофа, - заявил эпидемиолог, профессор Риджентса и глава Центра исследований инфекционных заболеваний Миннесотского университета Майкл Остерхольм.

Ученые подчеркивают, что CWD становится все более угрожающей и для человека.

Мы имеем дело со смертельной болезнью, которая неизлечима и заразна. Вызывает беспокойство, что у нас нет способа искоренить его ни у животных, ни в окружающей среде, которую он загрязняет, - подчеркнул содиректором программы CIDRAP по хроническим изнуряющим заболеваниям Кори Андерсон.

CWD может годами сохраняться в земле и оставаться устойчивым к дезинфицирующим средствам, формальдегиду, радиации и даже сжиганию при температуре 600 °C.