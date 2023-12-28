Англичанка услышала в ухе треск и обнаружила там гнездо пауков

14:54 2023-12-28
Англичанка услышала в ухе треск и обнаружила там гнездо пауков

29-летняя мать троих детей Люси Уайлд выяснила это с помощью крошечной камеры.

Жительница города Сейл в Британии несколько месяцев слышала навязчивые звуки и ощущала боли в ухе.

Чтобы понять причину недуга, 29-летняя мать троих детей Люси Уайлд решила, что причиной явления стали ушная сера или паук. Как выяснилось, в прошлом у нее уже был удаления из уха насекомого.

Женщина решила заглянуть в ухо с помощью крошечной камеры. И ее ждало пугающее зрелище: она обнаружила там целое гнездо пауков.

Врачи провели женщине довольно болезненной процедуру и достали оттуда клубок паразитов. 

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