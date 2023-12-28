Шура рассказал о последствиях микроинсульта

Недавно стало известно, что Шура прошлым летом перенес микроинсульт во время его отдыха в Крыму. Певец рассказал о проблемах со здоровьем лишь сейчас, потому что не хотел привлекать повышенного вынимания к себе, сообщает Вокруг ТВ.
Как уточняет издание, артист за несколько дней до приступа почувствовал себя плохо. Окружающие обратили внимание, что звезда стал хуже выглядеть и с трудом разговаривал.
Исполнитель решил обратиться за медпомощью и вскоре попал в больницу.
Шура признался, что сейчас чувствует себя хорошо, однако болезнь не прошла бесследно.
Моя челюсть, чуть выдвинувшаяся, - побочка после перенесенного микроинсульта.
Я месяц вообще не разговаривал, еле челюстью двигал, - поделился певец.
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