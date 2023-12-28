Шура рассказал о последствиях микроинсульта

Недавно стало известно, что Шура прошлым летом перенес микроинсульт во время его отдыха в Крыму. Певец рассказал о проблемах со здоровьем лишь сейчас, потому что не хотел привлекать повышенного вынимания к себе, сообщает Вокруг ТВ.

Как уточняет издание, артист за несколько дней до приступа почувствовал себя плохо. Окружающие обратили внимание, что звезда стал хуже выглядеть и с трудом разговаривал.

Исполнитель решил обратиться за медпомощью и вскоре попал в больницу.

Шура признался, что сейчас чувствует себя хорошо, однако болезнь не прошла бесследно.