Трамп объяснил успех фильма «Один дома 2» своим участием

Экс-президент Америки Дональд Трамп заявил, что его участие в ленте «Один дома 2» помогло фильму 1992-го года добиться успеха, сообщает Лента.ру со ссылкой на Discussing Film.

По словам Трампа, режиссер этой серии Крис Коламбус упросил его поучаствовать в съемках.

Это камео помогло добиться успеха фильму. Но, если они чувствовали, что их принуждают либо не хотели там меня видеть, тогда почему поместили меня в фильм и держали там больше 30 лет? Потому что и тогда, и сейчас я отлично справляюсь с этим фильмом, — сказал он.

Заявление бывшего лидера сделано после недавнего интервью Коламбуса, где он утверждал, что Дональд Трамп настоял на памятном камео.