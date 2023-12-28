Трамп объяснил успех фильма «Один дома 2» своим участием

15:52 2023-12-28
Трамп объяснил успех фильма «Один дома 2» своим участием

По словам бывшего президента Америки, режиссер этой серии Крис Коламбус упросил его поучаствовать в съемках.

Экс-президент Америки Дональд Трамп заявил, что его участие в ленте «Один дома 2» помогло фильму 1992-го года добиться успеха, сообщает Лента.ру со ссылкой на Discussing Film.

По словам Трампа, режиссер этой серии Крис Коламбус упросил его поучаствовать в съемках.

Это камео помогло добиться успеха фильму. Но, если они чувствовали, что их принуждают либо не хотели там меня видеть, тогда почему поместили меня в фильм и держали там больше 30 лет?

Потому что и тогда, и сейчас я отлично справляюсь с этим фильмом, — сказал он.

Заявление бывшего лидера сделано после недавнего интервью Коламбуса, где он утверждал, что Дональд Трамп настоял на памятном камео.

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