Жители Европы в Средние века спали только сидя

Размер кроватей в дворцах средневековой Европы очень маленький. Но дело не в том, что люди тогда были маленького роста. Просто они спали сидя либо полусидя, откинувшись на подушки. Почему?

Суеверия

Как пишет Русская семерка, в период Средневековья люди верили, будто духи могут принять лежачего человека за мёртвого и забрать его душу с собой. Из-за таких суеверий тоже предпочитали спать сидя.

Была и еще одна причина спать сидя. Дамы в Средние века делали высокие прически, и, чтобы сохранить красоту в целости и сохранности, красавицы спали сидя.

Опасность

В суровые времена в дом европейцев нередко вламывались разбойники. Потому люди всегда были наготове: отдыхали, держась за рукоятку меча. Лежачему человеку было бы сложнее быстро подняться и дать отпор.

Здоровье

В средние века европейцы часто страдали лёгочными заболеваниями, и спящим сидя больным было легче дышать. Кроме того, врачеватели считали, что сидячая поза развивает интеллект.