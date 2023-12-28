Галич сообщила, что ее также приглашали на голую вечеринку

Стилист и ведущий ТВ Александр Рогов спросил у Иды Галич о ее отношениях с Настей Ивлеевой.

Блогер рассказала, что они обе хотели наладить отношения после ссоры, но у них ничего не вышло.

Галич сообщила, что контактировала с Ивлеевой на дне рождении Ксении Собчак.

По словам Галич, Ивлеева позвала ее на свою "голую" вечеринку, но та не смогла там присутствовать, так как работала.

Приглашение на такое мероприятие Галич оценила как хайп, а не как возвращение дружбы.