Выступление Лолиты не состоится на сцене филармонии в Тюмени

Известно, что выступление Лолиты Милявской намечено было на 25 марта будущего года в рамках юбилейного тура исполнительницы.

Телеграм-канал Mash сообщает, что тюменское отделение движения «Зов народа» обратилось к главе администрации города с требованием отменить концерт артистки.

Активисты убеждены, что знаменитость не раскаялась в том, что участвовала в "разврате", а ее извинения звучат неубедительно.

Интересно, что распоряжений об отмене или переносе концерта Милявской не поступало.