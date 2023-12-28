Бой-френда Ивлеевой проверяют на пропаганду ЛГБТ после голой вечеринки

Телеграм-канал Mash сообщает, что Генпрокуратура РФ проверяет Бориса Махмурова по требованию религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст».

Активисты убеждены, что своим полуголым нарядом модель в рамках вечеринки своей возлюбленной Насти Ивлеевой призывал к однополым отношениям.

Известно, что, если в поведении Махмурова найдут что-то противозаконное, то его могут упечь за решетку.

Напомним, что скандальная вечеринка, которая "икнулась всем ее участникам" прошла 20 декабря в клубе «Мутабор».