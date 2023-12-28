Прохор Шаляпин признался, как притворялся родственником знаменитого Федора Шаляпина

20:21 2023-12-28
Прохор Шаляпин признался, как притворялся родственником знаменитого Федора Шаляпина

Прохор Шаляпин не стал скрывать, что не один раз изменял свои ФИО. Раньше он не стеснялся себя выдавать за родственника великого оперного исполнителя Федора Шаляпина.

Прохор Шаляпин заявил, что, притворяясь родственником Федора Шаляпина, хотел продвинуться по карьерной лестнице в рамках российской столицы.

Прохором артист "стал" в 2003 году. Настоящее его имя Андрей, а фамилия - Захаренко.

Оказывается, от настоящего имени звезда сцены отказался по настоянию астролога, которая предсказала ему плохую судьбу, если ли он не изменит свои ФИО.

После артист стал Федором, как его многие называют до сей поры, а певец никого не исправляет.

Имя Прохор знаменитости помогла найти все та же астролог.

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