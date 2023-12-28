Участник спецоперации Никитин вступился за артистов, посетивших голую вечеринку Ивлеевой

Андрей Никитин обратил внимание, что происходящее в Mutabor соответствовало тематике клуба, ведь "ночные клубы существуют отнюдь не для воспитания нравственности в посетителях".

Участник сравнил возмущения в адрес знаменитостей РФ с претензией типа «был замечен пьяным в баре».

Никитин назвал всеобщий хейт гостей вечеринки "внутритусовочной разборкой с использованием силового ресурса и разгоном моральной паники".

Напомним, что знаменитости, посетившие "развратное" мероприятие, теперь имеют большие проблемы с отменой концертов, расторжением рекламных контрактов и прочие неприятности.