Рудковскую обвиняют в нарушении авторских прав, требуя выплаты кругленькой суммы

Издание "Страсти" информирует, что против компании «Поста да вип», учредителем которой числится Яна Рудковская, подано 2 иска.

Заявителями являются такие организации, как "Восьмая Заповедь" и "Правовая Защита", которые требуют выплаты продюсером 155 000 российских рублей.

Рудковская - продюсер онлайн-журнала Posta Magazine, на адрес которого и поступили исковые заявления.

Ранее Рудковская комментировала участие Димы Билана и Филиппа Киркорова в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Музыкальный деятель убеждена, что знаменитостей "заманили в мышеловку".