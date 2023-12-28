Лолита прокомментировала отмену своих выступлений в образе домохозяйки

Лолита Милявская рассказала, что после ее участия в "голой" вечеринке телефон обрывается от звонков знакомых, которые интересуются, как ей живется, всячески поддерживают ее.

Знаменитость отметила, что очень благодарна всем за добрые пожелания.

По словам Милявской, она привыкает быть домохозяйкой после того, как отменены ее выступления.

Также звезда российской сцены готовится весной ухаживать за кустами на даче.

Интересно, что в 2021 году Лолита вместе с брендом премиальных пельменей запустила кампанию «Не хочу готовить и не буду», где призывала слабый пол найти время для себя вместо бесконечной готовки.