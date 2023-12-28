Старшая наследница Заворотнюк вернулась в РФ

Издание "Дни.ру" сообщило о возвращении старшей дочки актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк Анны в российское государство.

Ранее наследница знаменитости не один раз говорила, что очень переживает за свою онкобольную мать, но не может быть рядом.

В настоящее время младшая живет на две страны — со своим гражданским мужем они находятся в Дубае, но Анна не забывает про Россию.

В сторис девушка написала: "Мы дома".

По всей видимости, в РФ она прибыла с избранником встретить Новый год в компании всей семьей.