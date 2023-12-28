Подписчики набросились на Собчак после того, как она поделилась видео, в котором позирует в шубе

23:25 2023-12-28
Подписчики набросились на Собчак после того, как она поделилась видео, в котором позирует в шубе

Журналистка и ведущая Ксения Собчак снялась в шубе, выложив "кино" на своей страничке в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

42-летняя Ксения Собчак выложила в Сеть ролик, где показалась в образе славянки.

Изначально звездная блондинка была одета в объемную шубу и меховую шапку рыжего окраса. После она надела такую же одежду в черном цвете, поинтересовавшись у фолловеров, какой образ им по душе.

На знаменитость в комментариях тут же накинулись защитники животных, которые призвали ее перестать носить меха животных.

Были и такие, кто заявил, что лучше ходить голой, чем творить такое. Безусловно, это был намек на участие Ксении в "обнаженной" вечеринке, куда ее позвала блогер Настя Ивлеева.

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