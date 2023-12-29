Агутин отрицает тот факт, что он не хочет выступать на одной сцене с Shaman

Леонид Агутин объяснил, что съемки "Песни года" велись на протяжении ни одного дня.

Оказывается, Агутин и Ярослав Дронов участвовали в праздничном концерте в разные дни, а в записи совместной композиции "Песня остается с человеком" Агутин участие не принимал.

У артиста не совпадали съемочные дни в рамках "Песни года" также с Валерией, Филипом Киркоровым и многими другими звездами.

Фраза, которую будто бы произнес исполнитель: "Петь с SHAMAN - словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой", - не что иное, как фейк.