Собчак поддержала Ивлееву на фоне волны хейта, которая захлестнула блогера из-за проведенной ею голой вечеринки

Ксения Собчак, обращаясь к Насте Ивлеевой, заявила, что блогер не заслужила такого обращения, как и все участники всем известной вечеринки.
Ксения заверила, что Анастасия не одна, отметив, что, к сожалению, у поддерживающих знаменитость людей "нет права на громкий голос".
Собчак обратила внимание, что "кричат другие голоса".
Звездная блондинка адресовала подруге много теплых слов, сказав, что она ее любит и крепко обнимает.
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