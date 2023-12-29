Никита Пресняков, проживающий в США, продолжает зарабатывать в РФ

Оказывается, Пресняков-младший написал всю музыку к картине "Триггер", где главная роль досталась популярному российскому актеру Максиму Матвееву.

Общаясь с подписчиками, Никита Пресняков сообщил, что лента "Триггер" уже вышла, призвав зрителей не упускать шанс просмотреть ее.

Исполнитель назвал фильм интересным и очень атмосферным.

Никита уточнил, что музыку написал вместе с гитаристом Арсафесом, который ранее играл в группе музыканта.