У Асти хотят отобрать российский паспорт

В отношении Анны Дзюбы (настоящее имя артистки) ведется проверка службой миграции РФ.

Стражи порядка заняты тем, что проверяют «обоснованность наделения гражданством РФ» Asti.

Примечательно, что только 2 октября текущего года Анне удалось получить паспорт РФ.

В 2021 году Asti в рамках интервью Ксении Собчак рассказывала, что российский паспорт могла еще в 2020 году, вышедши замуж за российского предпринимателя Станислава Юркина, но делать она тогда этого не стала, чтобы не прогневить своих соотечественников-украинцев.