У Асти хотят отобрать российский паспорт

В отношении Анны Дзюбы (настоящее имя артистки) ведется проверка службой миграции РФ.
Стражи порядка заняты тем, что проверяют «обоснованность наделения гражданством РФ» Asti.
Примечательно, что только 2 октября текущего года Анне удалось получить паспорт РФ.
В 2021 году Asti в рамках интервью Ксении Собчак рассказывала, что российский паспорт могла еще в 2020 году, вышедши замуж за российского предпринимателя Станислава Юркина, но делать она тогда этого не стала, чтобы не прогневить своих соотечественников-украинцев.
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