Сафронов стал жертвой грабителя, который присвоил себе NFT-елку стоимостью 3 000 000 рублей

Интересно, что сам Никас Сафронов собирался продать NFT-елку за 3 000 000 российских рублей, а на сайте объявлений ее пытаются реализовать за целых 8 000 000 рублей.

В объявлении сказано, что покупатель цифровой картины получит также новогоднюю открытку с автографом художника.

Сотрудники культурного деятеля к стражам порядка обращаться по поводу кражи пока не стали.

Пока Сафронов и команда проводят внутреннее расследование.