Сафронов стал жертвой грабителя, который присвоил себе NFT-елку стоимостью 3 000 000 рублей

Интересно, что сам Никас Сафронов собирался продать NFT-елку за 3 000 000 российских рублей, а на сайте объявлений ее пытаются реализовать за целых 8 000 000 рублей.
В объявлении сказано, что покупатель цифровой картины получит также новогоднюю открытку с автографом художника.
Сотрудники культурного деятеля к стражам порядка обращаться по поводу кражи пока не стали.
Пока Сафронов и команда проводят внутреннее расследование.
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