Студенты из Индонезии жестко выгнали бежавших в их страну беженцев Мьянмы из временного убежища в Индонезии

Сотни студентов университетов в западной провинции Индонезии взяли штурмом временное убежище, в котором находилось более сотни беженцев рохинджа, и вынудили покинуть его, сообщает Yahoo.com.

Более 1500 беженцев-рохинджа прибыли к берегам провинции Ачех с середины ноября. По словам ООН, это - самый большой приток за последние восемь лет. Некоторым из лодок беженцев местные жители не дали пришвартоваться на берегу.

Тех, кто сумел высадиться, студенты решили прогнать из зала правительственных мероприятий в столице страны Банда-Ачех. Они потребовали, чтобы 137 беженцев-рохинджа перевезли в местный иммиграционный офис - с дальнейшей депортацией.

Протестующие также вступили в потасовку с полицией, которая охраняла перепуганных беженцев, но в конечном итоге офицеры разрешили студентам вывезти их в другое правительственное учреждение.

Агентство ООН по делам беженцев заявило, что инцидент шокировал и травмировал беженцев.

Нападение на беженцев - это не изолированный акт, а результат скоординированной онлайн-кампании дезинформации и разжигания ненависти в отношении беженцев, - говорится в сообщении ведомства.

Многие жители Ачеха, у которых у самих есть воспоминания о десятилетиях кровавых конфликтов, с пониманием относятся к тяжелому положению своих собратьев-мусульман.

Но другие говорят, что их терпение было испытано, утверждая, что рохинджа потребляют скудные ресурсы и время от времени вступают в конфликты с местными жителями.

Индонезия не подписала конвенцию ООН о статусе беженцев и заявляет, что ее нельзя принудить принимать беженцев из Мьянмы, призывая вместо этого соседние страны разделить бремя и переселить рохинджа, которые прибывают на ее берега.