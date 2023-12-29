Марк Цукенберг с женой и дочками предпочитает есть китайскую еду на Рождество

Потреблять китайскую еду на Рождество, по словам Марка Цукенберга, это еврейская традиция.

Вчера, 29 декабря, гендиректор Meta поделился снимками праздничной трапезы, где он сидит с дочерьми, наслаждаясь едой.

Публикацию, долларовый миллиардер подписал: "Участвую в древней традиции, согласно которой евреи едят китайкую еду на Рождество".

Известно, что мегауспешный предприниматель воспитывает двух дочерей с супругой, доктором Присциллой Чан. Младшей Аурелии всего 8 месяцев. Старшей девочке, которую назвали Максима, 7 лет.