Американка решила путешествовать в доме на колесах для экономии, но поняла, что это недешево

10:32 2023-12-29
Американка решила путешествовать в доме на колесах для экономии, но поняла, что это недешево

Как выяснилось, большинство стоянок для фургонов платные, за душ тоже надо платить, дороже обходилась и еда.

Американка поделилась своими впечатлениями от двухнедельного путешествия на своем автофургоне. Ранее она была в восторге от такого образа жизни. Кроме того, считала, что таким образом можно сэкономить, сообщает Yahoo.com.

Я представляла, как просыпаюсь в потрясающих местах, провожу выходные в изоляции на природе и отправляюсь в спонтанные приключения, - призналась женщина.

Но реалии оказались другими. Она "наивно полагала", что свой дом на колесах избавит от ненужного имущества и бремени ежемесячной арендной платы. Придется раскошелиться лишь на аренду фургона и бензин.

Как выяснилось, за многие места в кемпинге для ночевки нужно платить - в размере 60 долларов, а то и выше:

Проезжая через штаты, я обнаружила, что стоянки для фургонов стоят от 40 до 100 долларов за ночь.

Американка также обнаружила, что на еду во время своей поездки на фургоне тратит больше денег, чем обычно на еду навынос.

Внутри моего фургона у меня была небольшая кухня с двухконфорочной пропановой плитой, мини-холодильником и маленькой раковиной.

Места хватало только для приготовления простых блюд. Утром я жарила яйца, а вечером готовила макароны, - рассказала путешественница.

Но из-за ограниченного пространства посуда быстро накапливалась, а продукты было трудно хранить. Из-за усталости от путешествий и желания избежать уборки она решила питаться вне дома.

В итоге тратила на завтраки и обеды в кофейнях и кафе намного больше, чем если бы готовила их в своем фургоне. Кроме того, заметила, что стала тратиться на импульсивные покупки. 

Более того, выяснилось, что цены на бензин в разных штатах страны тоже колеблются, и рассчитать расход трудно - учитывая дополнительные километры за объезды, возможность заблудиться и изучение мест назначения.

Поскольку в фургоне не было туалета и душа, американке приходилось искать стоянки для фургонов и спортивные залы на протяжении всей поездки. И зачастую - не бесплатно.

Тем не менее, несмотря на скрытые затраты, женщина осталась довольна путешествием. И готова повторить свое приключение снова.

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